Pamela Anderson (52) en Jon Peters (74) zouden hun twaalf dagen durende huwelijk via een sms hebben beëindigd. Volgens bronnen van Us Weekly heeft Peters het berichtje verstuurd.

Peters zou in een berichtje aan zijn kersverse echtgenote hebben laten weten dat hij nog eens was gaan nadenken over hun huwelijk nadat er in de media uitgebreid aandacht aan werd besteed.

“De wereld weet wat we gedaan hebben en ik denk dat we nu beter ieder onze eigen weg kunnen gaan. Ik hoop dat je me kunt vergeven”, zou in het berichtje hebben gestaan.

Vijf dagen samen

Anderson zou zo’n vijf van de twaalf dagen met haar echtgenoot hebben doorgebracht, waarna ze allebei op pad moesten. De papieren van het huwelijk zouden nog niet ondertekend zijn; het is dus de vraag of daadwerkelijk gesproken moet worden van een scheiding.

De Canadese actrice en de Amerikaanse filmproducent hadden ruim dertig jaar geleden ook een relatie, na een ontmoeting in The Playboy Mansion. Ze kwamen enkele maanden geleden weer bij elkaar en wisten hun nieuwe relatie geheim te houden.

Vijfde huwelijk voor Anderson

Anderson was eerder getrouwd met Mötley Crue-drummer Tommy Lee, zanger Kid Rock en professioneel pokerspeler Rick Salomon (twee keer). Peters trouwde vier keer eerder en had een jarenlange relatie met zangeres Barbra Streisand.

