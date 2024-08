Véronique De Kock poseert in stijlvolle outfit: “Je ziet er heel goed uit!” (foto)

Op Instagram weet Véronique De Kock haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 154.000 volgers op het sociale netwerk is en blijft Véronique De Kock nog steeds razend populair. Haar fans krijgen dan ook regelmatig nieuwe beelden voorgeschoteld. Dat was onlangs wederom het geval, toen Véronique onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien de dame poseren in een stijlvolle outfit. “Sunshine mixed with a little hurricane”, voegt Véronique De Kock zelf kort toe. Haar volgers hebben echter heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Je ziet er heel goed uit!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er heel goed uit”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Prachtige foto”, besluit een laatste fan nog. Weer hoog tijd dus om zelf te kijken naar wat Véronique De Kock juist gedeeld heeft.