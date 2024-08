Lotte Vanwezemael deelt zomerse badpakfoto: “Mooie tattoo!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Lotte Vanwezemael, als we haar Instagram-pagina even bekijken. De seksuologe doet het met haar meer dan 200.000 volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders.

We zien Lotte Vanwezemael in badpak genieten van een drankje én van de zon. Zelf voegt ze geen verdere uitleg toe, buiten de vermelding van de locatie waar de foto genomen werd: Ibiza… Fans van de dame laten wel uitgebreid van zich horen, zo blijkt.

“Mooie tattoo!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Mooie tattoo”, klinkt het. “Een beetje jaloers”, gaat het verder. “Knappe madam”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Lotte Vanwezemael juist gedeeld heeft.