Véronique De Kock openhartig: “Het ging enkel over mijn borsten”

In het nieuwe programma ‘Kijken en kijken kijken’ blikken bekende Vlamingen terug op memorabele televisiefragmenten uit het verleden. Ook Véronique De Kock is van de partij. “De tijden waren anders en tot op zekere hoogte was ik daar ook niet mee bezig, maar het was écht niet meer plezant”, zegt ze.

Het fragment dateert uit 2002. Er werd destijds heel wat gespeculeerd over de echtheid van de boezem van Véronique De Kock (48). “Ik was het toen ook écht beu. Er is een periode geweest dat het enkel nog over mijn borsten ging. Waar ik ook kwam of wat ik ook vertelde: uiteindelijk draaide het altijd om hetzelfde. Niet enkel in interviews en zo, maar ook op straat. Mensen zagen me en riepen ‘Hé, dikke tetteuh’. Niet normaal. De tijden waren anders en tot op zekere hoogte was ik daar ook niet mee bezig, maar het was écht niet meer plezant”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Groot compliment

De toen 25-jarige voormalige Miss België toonde via het programma ‘Mediamadammen’ met een scan aan dat haar boezem wel degelijk echt was. “Ik wou vooral een einde maken aan het hele gedoe en dacht dat het daarmee zou stoppen. (grijnst) Laat ons zeggen dat dat toen niet helemaal gelukt is. Integendeel. Mensen riepen toen plots dat ik mijn borsten via onzichtbare wateroplossingen had laten vergroten. Soms had ik de indruk dat er nog meer over werd gesproken dan voordien. Na een tijdje ben ik het anders gaan bekijken en dacht ik: ‘Ik zal het maar als een groot compliment beschouwen zeker?’”, klinkt het.

Geen spijt

Véronique kijkt er vandaag wel met een lach op terug. “Ik denk niet dat zoiets vandaag zelfs nog maar voorgesteld zou worden. Maar toen zag niemand daar graten in. Ik ben destijds ook niet gedwongen dat te doen, ik wilde dat zélf graag. Als ik die beelden nu terugzie, heb ik er dus absoluut geen spijt van. Het is ook maar wat het is, hé”, besluit ze.

‘Kijken en kijken kijken’ is elke zaterdag om 20 uur te bekijken op Play.

Foto: Instagram