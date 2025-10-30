‘Baywatch’-ster Donna D’Errico verrast volgers met lingeriefoto: “Pure perfectie!”

Donna D’Errico wordt overladen met complimenten op een pracht van een foto. “Adembenemende schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Wie eind jaren 90 ‘Baywatch’ volgde, kent Donna D’Errico ongetwijfeld nog. De Amerikaanse actrice en model vertolkte destijds de rol van Donna Marco. Inmiddels telt de actrice 57 lentes en ziet ze er nog steeds bloedmooi uit. Op Instagram deelde ze een kiekje waarop ze in lingerie zwoel in de camera kijkt.

Haar meer dan 3 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Zo mooi”, “Geweldige actrice en fotomodel”, “Pure perfectie! Jij maakt altijd mijn dag beter”, “Adembenemende schoonheid” en “Godin”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Shutterstock