Véronique De Kock geniet van de zon in elegante jurk: “Prachtige vrouw!” (foto)

Véronique De Kock deelt op Instagram een mooi, zomers plaatje!

Met een meer dan fraaie 154.000 volgers deelt Véronique De Kock wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was ook recent het geval, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame stralen in een prachtige jurk.

“Holiday is over, but the memories will last forever”, voegt Véronique De Kock zelf toe aan het beeld. En ook de fans van Véronique laten nu van zich horen. Aan positieve commentaren duidelijk geen gebrek!

“Prachtige vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Knap, zoals altijd”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit met je mooie jurk”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar wat Véronique De Kock juist gedeeld heeft.