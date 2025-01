Véronique De Kock deelt badpak- én vakantiefoto’s: “De mooiste!”

Véronique De Kock heeft op Instagram een lading straffe vakantiebeelden gedeeld.

Met zo’n 160.000 volgers doet de voormalige Miss België het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig toont ze daar dan ook (nieuwe) beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus onlangs weer het geval.

We zien Véronique De Kock op vakantie genieten. Ook passeert ze enkele malen in badpak de revue. Zelf voegt ze een uitgebreid promopraatje toe, maar haar fans hebben uiteraard ook wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“De mooiste!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “De mooiste”, klinkt het. “Mooie vrouw en prachtige persoonlijkheid”, gaat het verder. “Ziet er niet slecht uit”, knipoogt een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens te kijken naar wat Véronique De Kock gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.