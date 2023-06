Verloofde van Thibaut Courtois geniet in bikini: “Prachtig!” (foto)

Met maar liefst 754.000 volgers op Instagram doet Mishel Gerzig het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer behoorlijk zacht uit. De verloofde van Thibaut Courtois deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar fans. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande vakantiefoto’s uit 2022 op haar pagina plaatste. We zien Mishel Gerzig meermaals in bikini poseren. En ook haar toekomstige man Thibaut passeert bij momenten de revue.

“Prachtig!”

Op lovende reacties is het niet lang wachten. “Prachtig”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Perfect”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat ze juist gedeeld heeft, denken we zo. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.