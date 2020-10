Met nog vier overblijvers is het razend spannend in ‘The Masked Singer’. Sommige mensen vermoeden dat James Cooke in het Wolf-kostuum zit. In een video antwoordt hij daarop…

Duiker, Suikerspin, Koningin en Wolf. Dat zijn de vier typetjes die nog ontmaskerd moeten worden in ‘The Masked Singer’. Van Suikerspin en Koningin zijn de fans redelijk zeker – en Zeemeermin wisten we eerder al te ontmaskeren – maar Duiker en Wolf blijven een mysterie.

Huilen als een wolf

Een van de kanshebbers in het Wolf-kostuum is James Cooke. Enkele dagen geleden werd hem in een video op de man af gevraagd of hij wel degelijk in het pak zit. “Daar kan ik niet veel over zeggen. Mocht ik meewerken aan dat programma, dan zou ik er niets over kunnen zeggen. Maar ook als je er niet aan meewerkt, vind ik dat het mysterie moet blijven bestaan. Dat is ook de bedoeling van dat programma. Dus ik zou het zonde vinden mochten we dat zomaar doorbreken”, klinkt het.

De interviewer blijft echter aandringen. “Ik ben geen 12 jaar. Denk je nu werkelijk dat ik in de val ga trappen en dat ik misschien dingen ga zeggen waardoor ik het helemaal ga verpesten voor de mensen? Nee, ik zeg niets. Als je mij eens wil horen huilen als een wolf, dan wil ik dat voor u doen. (lacht) Nee, we zullen wel zien. Ik vind het leuk om het mysterie hoog te houden”, besluit hij.

Blik in zijn ogen

Enkele kijkers van het YouTube-interview denken dat hij zich verraden heeft. “De blik in zijn ogen zegt meer dan zijn woorden” en “Ik denk dat hij zich vanaf de eerste reactie al heeft verraden”, klinkt het onder meer in de reacties.

Dat James Cooke kan zingen, staat in ieder geval buiten kijf. Zo speelde hij onder meer de rol van Louis Segers in de Studio 100-musical ’40-’45, zoals je kan zien in de derde video hieronder.



James Cooke als Louis Segers in de Studio 100-musical ’40-’45:

Ik denk da Wolf James Cooke is: James speelt in musicals dus kan zingen, Late night kan naar Gert late night verwijzen #vtmthemaskedsinger — JustAGeek (@Vipgirl_5) October 16, 2020

Ik maakt uw lijstje compleet: Wolf = James Cooke. Ik vind het echt gek dat zo weinig mensen (en zeker Karen!) zijn stem herkennen. Ik herken die echt uit de duizend. Hij stond ook zowat onsubtiel aan de ring rond zijn vinger te prutsen, als hint naar zijn verloving met Dorian! — Amélie Outters (@AmelieOutters) September 18, 2020

De enigen die ik zeker weet zijn Aap (Ruth Beeckmans) en Wolf (James Cooke). En Koningin zou wel eens inderdaad Sandra Kim kunnen zijn. Maar wauw! Topprogramma! #TheMaskedSinger — Amélie Outters (@AmelieOutters) September 18, 2020

