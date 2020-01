De periode waarin Justin Bieber op Instagram in geen velden of wegen te bespeuren viel, is duidelijk voorbij. De zanger is tegenwoordig ontzettend actief op het platform. De ene dag deelt hij foto’s van baby’s, de andere dag maakt hij dan weer een meme van zichzelf.

The Biebs heeft afgelopen nacht flink om zichzelf zitten lachen. Het begon allemaal met een foto waarop te zien is hoe hij van een eenwieler valt. Vervolgens heeft de zanger dat plaatje in allerlei andere foto’s geknipt en geplakt, met hilarische beelden als gevolg.

Aliens

De vallende Justin is in allerlei bizarre situaties beland. Zo wordt hij meegenomen door aliens, doet hij een duik vanaf de duikplank, wordt hij opgegeten door een dinosaurus en hij zit in een grijpautomaat.

Voir cette publication sur Instagram WTF HAHA Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 2 :45 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :43 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :44 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :44 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :44 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :44 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 6 Janv. 2020 à 3 :44 PST

Het bericht Vallende Justin Bieber maakt meme van zichzelf verscheen eerst op Metro.