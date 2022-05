Valerie De Booser poseert in badpak: “Staat je beeldig!” (foto’s)

Op Ibiza schijnt de zon!

Da’s toch al minstens één ding dat we kunnen besluiten als we naar onderstaande badpakfoto’s van Valerie De Booser kijken. Maar ook haar fans zijn er als de kippen bij om het een en ander te concluderen.

“Het staat je beeldig!”

Want in geen tijd stromen de likes en lovende reacties nu binnen. “Het staat je beeldig”, klinkt het. “Mooi”, laten Rani De Coninck en Ann Van Elsen weten. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen! En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.

Foto: Instagram