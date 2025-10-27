Lily Allen poseert in pikante lingerie: “Mooi en verleidelijk!” (foto’s)

Lily Allen weet op Instagram haar fans te verbazen met een nieuwe post!

Met niet minder dan 1.7 miljoen doet de zangeres het uitermate goed op het sociale netwerk. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu, met onderstaand fotoalbum, weer het geval. We zien Lily Allen meermaals in pikante lingerie de revue passeren. Buiten de nodige verwijzing naar de personen en bedrijven die de fotoshoot mogelijk gemaakt hebben, geeft ze niet veel extra uitleg.

“Mooi en verleidelijk!”

Haar fans doen dat echter wel, want aan lovende reacties is er weer geen gebrek. “Mooi en verleidelijk”, klinkt het. “Ze is terug”, gaat het verder. “Godin”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.