In Frankrijk is striptekenaar Albert Uderzo op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stond vooral synoniem voor de immens succesvolle Asterixreeks, waarvan ruim 350 miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Hij stierf in zijn slaap aan een hartaanval.

Uderzo maakte vanaf 1961 samen met schrijver René Goscinny, die hij overigens leerde kennen in Brussel, naam en faam met Asterix. Het verhaal van de kleine Galliër die samen met zijn dikke vriend Obelix en de rest van het dorp dankzij toverdrank dapper verzet bleven bieden tegen de Romeinen, werd een wereldwijd succes.

70 landen en meer dan 100 talen

De serie is uitgebracht in meer dan 70 landen en vertaald in meer dan 100 verschillende talen. Van de albums zijn in totaal ruim 350 miljoen exemplaren verkocht, waarmee Asterix de bestverkochte stripreeks uit Europa is. De reeks werd nadien ook omgevormd tot enkele tekenfilms en een paar langspeelfilms, en kreeg een eigen themapark in Parijs.

Uderzo stierf vannacht in zijn slaap aan een hartaanval, zo meldt zijn familie.

Reactie Merho

De dood van Uderzo heeft heel wat reacties losgeweekt, vaak van mensen die met nostalgie terugkijken op de jaren waarin ze Asterix lazen. Een collega-striptekenaar én fan, Merho, plaatste ook een reactie op zijn Facebook bij een foto waarin stripfiguur Marcel Kiekeboe en zijn nonkel Vital het over Asterix hebben.

“Een diepe respectvolle buiging voor Uderzo. Één van de allerlaatste grootmeesters van een gouden generatie die de Europese strip groot maakte. Rust zacht”, schreef Merho erbij.

