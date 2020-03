Ex-voetbalster Imke Courtois heeft in een radio-interview verteld dat de coronamaatregelen voor haar als alleenstaande een enorme uitdaging zijn. “En dan heb ik het niet over seks”, klinkt het.

De maatregelen die we moeten opvolgen door het coronavirus vertalen zich bij de meeste mensen in isolement. Voor koppels of gezinnen valt dat mee omdat ze elkaar nog hebben, maar voor vrijgezellen ligt dat anders. Zij komen echt helemaal alleen te staan.

Knuffel of stem

De voormalige Red Flame Imke Courtois bevestigde op Radio 2 dat dat niet altijd even fijn is. “Ik dacht dat ik een solitair iemand was, want ik was altijd op zoek naar rust. Maar dat krijgt nu toch een heel andere dimensie. Ik mis nu echt wel het fysieke contact, en dan heb ik het niet over seks. Gewoon een knuffel, of gewoon een stem horen. Ik zie soms video’s passeren van huishoudens die het moeilijk hebben om met kinderen thuis te werken, maar als single is het ook een enorme uitdaging. Soms ga ik met een andere single vriendin samen fietsen, op een veilige afstand van elkaar weliswaar. Van mijn ouders blijf ik weg, want het zijn twee verpleegkundigen, dus daar probeer ik echt weg van te blijven”, klinkt het.

Schuldgevoel

De 32-jarige voetbalanaliste beseft eens te meer dat sommige grootouders ook in een leven zonder corona hetzelfde lot ondergaan. “Ik voel me plots schuldig ten opzichte van mijn grootouders, die ik niet altijd even vaak ben gaan bezoeken. Terwijl zij eigenlijk vaak in dezelfde isolatie zitten als wij nu. Nu pas besef ik hoe belangrijk hun noodkreet is om hen toch eens te bezoeken. Dat is echt een eyeopener geweest”, besluit ze.

Het bericht Imke Courtois: “Als single mis ik nu echt wel het fysieke contact” verscheen eerst op Metro.