Tim Wauters, die in 2018 met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat kondigde hij zelf aan op sociale media.

Na twee jaar single te zijn, heeft ‘Timtation’ (32) een nieuwe vriendin. De gelukkige is Julie Nechelput, een 27-jarige bewakingsagente uit Goeferdinge. De Oost-Vlaamse brunette heeft een zoontje uit een vorige relatie.

In de wolken

Tim kondigde het heuglijke nieuws aan op Instagram en Facebook. Voor hem was het liefde op het eerste gezicht. “Ik ben zo blij dat je in mijn leven gekomen bent, schat. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik ben verliefd op je geworden, niet om hoe je eruitziet, maar om wie je bent. Al zie je er best goed uit”, schreef hij.

Daarnaast heeft hij nog een boodschap voor de criticasters. “Als je niet blij bent voor ons, laat ons dan gelukkig zijn, want we houden van elkaar”, klinkt het.

Deborah Leemans

De goedlachse Aalstenaar nam in 2018 met Deborah deel aan ‘Temptation Island’. Aanvankelijk leken de twee onafscheidelijk van elkaar, totdat Tim bezweek voor de charmes van verleidster Cherish. Onlangs liet hij nog weten dat hij en Deborah nog steeds goed met elkaar kunnen opschieten. “Wij komen goed overeen en doen geregeld dingen samen. Wij zijn nog geen koppel, maar ik sluit niet uit dat wij weer samen komen. Of Deborah mij dan heeft vergeven? Euh, ja”, vertelde hij eerder in Dag Allemaal.

