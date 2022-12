‘Thuis’-actrice Tine Priem verbaast fans met outfit: «Is dat niet te koud voor de tijd van het jaar?!» (foto)

Actrice Tine Priem heeft een foto gedeeld waarop ze een opvallend uitgesneden kleedje draagt. Haar volgers overladen haar met complimenten, al heeft een enkeling zijn bedenkingen erbij…

Afgelopen weekend was het ijskoud, maar dat hield Tine Priem niet tegen om uit te gaan in een jurk met een opmerkelijke uitsnijding ter hoogte van haar buik. De 34-jarige actrice, die de rol van Tamara Vereken vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, deelde een kiekje van haar plunje op Instagram. «Weekend Mode On», schrijft ze erbij.

Wondermooi

Ze kreeg meteen heel wat lovende reacties, onder meer van collega Lynn Van den Broeck. «My pretty babe, love you!», reageerde de 29-jarige brunette. «Wondermooi, Tine», schreef iemand anders. «Olalalalala», «Je ziet er stralend uit met je mooie jurk», en «Wauw, klasse!», lezen we ook. Een enkeling vroeg zich af of zo’n jurk wel handig was met de huidige temperaturen. «Is dat niet te koud voor de tijd van het jaar?!», klinkt het.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/thuis-actrice-tine-priem-verbaast-fans-met-outfit-dat-niet-te-koud-voor-de-tijd-van-het-jaar-foto