‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck deelt zomers plaatje: “Fotogenieke dame!”

Actrice Lynn Van den Broeck heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

Met maar liefst 77.000 volgers doet de dame, die velen kennen van haar acteerwerk in tv-soap ‘Thuis’, het bijzonder goed op het sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Lynn Van den Broeck stralen in een prachtige, zomerse outfit. “Ale, we gaan dan zoals iedereen in het zonneke liggen zeker? Fijne zondag en fijne Moederdag aan alle mama’s 💖”, voegt ze toe aan het plaatje. Ook haar fans zijn van de partij om iets te vertellen over de foto.

“Fotogenieke dame!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Fotogenieke dame”, klinkt het. “Super mooi”, gaat het verder. “Je bent heel knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Lynn Van den Broeck juist gedeeld heeft.