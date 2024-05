Evi Hanssen poseert halfnaakt op cover: “Ongelooflijk stoer dat je dit durft!” (foto)

Evi Hanssen siert momenteel op opvallende wijze de cover van het Nederlandse magazine LINDA. “Prachtige foto met een mooie boodschap!”, klinkt het in de reacties.

Vier jaar geleden besloot Evi Hanssen om de alcohol vaarwel te zeggen. Dat leven bevalt haar heel goed, zo legde ze eerder uit in Dag Allemaal. “Ik ben veel zelfverzekerder sinds ik niet meer drink. Ik voel me mentaal bevrijd. Ik ga nog altijd naar feestjes in het weekend, maar ik lig ten laatste om half twee nuchter in bed. Mijn lichaam hoeft de volgende ochtend niet te herstellen. Ik voel me kiplekker en klaar voor een leuke dag. Alcohol is, hoe je het ook draait of keert, een aanslag op je immuniteitssysteem”, klonk het.

Vakkundig gecensureerd

Nu schittert de 45-jarige presentatrice halfnaakt op de cover van het Nederlandse magazine LINDA, weliswaar met de nodige censuur: twee glazen rode wijn. “Blootnuchter op de cover van LINDA. Ik drink niet. Jij drinkt wel. Allemaal prima! Proost op het leven”, schrijft ze erbij.

Respect

“Krachtige foto, zet aan het denken. Mooi gedaan!”, klinkt het vol bewondering in de reacties. “Schitterende foto. Dat ieder doet wat hij of zij lekker vindt, en de media eens stopt met de betutteling. Leven en laten leven”, “Helemaal mee eens! En wat goed dat je dit uitspreekt (zouden we allemaal moeten doen) en wat ongelooflijk stoer dat je op deze manier op een cover van een tijdschrift durft te staan! Werkelijk een in alle opzichten prachtig plaatje!”, en “Prachtige foto met een mooie boodschap!”, lezen we nog.

Foto: Instagram