De breuk tussen Thibaut en Veerle heeft nog een staartje gekregen. Thibaut werd een week na de uitzending waarin hij Veerle dumpte, fysiek belaagd door een ‘Boer zkt Vrouw’-kijker. “Alsof driehonderd persoonlijke haatberichten nog niet genoeg zijn”, zucht hij.

Het liefdesavontuur tussen Veerle (30) en Thibaut (33) was van korte duur. Twee maanden vormden ze een koppel, maar dan trok Thibaut er de stekker uit. Via de telefoon legde hij haar uit dat zijn gevoelens toch niet sterk genoeg waren.

In de laatste aflevering probeerde presentatrice An Lemmens hem duidelijk te maken dat hij haar dat nieuws beter in levenden lijve meegedeeld had. Ze overtuigde hem om alsnog naar de paardenboerderij af te zakken en er met haar een laatste keer over te praten. Dat deed hij, al werd Veerle niet echt wijzer van zijn uitleg.

Belaagd tijdens werk

Na de laatste aflevering kreeg Thibaut heel wat kritiek over zich heen over de manier waarop hij een punt zette achter hun relatie. Het bleef echter niet bij harde woorden. Een week na de uitzending ging een gepikeerde ‘Boer zkt Vrouw’-fan hem te lijf tijdens zijn job als bewakingsagent. “Alsof driehonderd persoonlijke haatberichten nog niet genoeg zijn… Al begrijp ik wel dat mensen die enkel de beelden gezien hebben, mij een eikel vinden. Ik denk dat ik door die uitzending voor altijd vrijgezel zal blijven”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Fragmenten weggelaten

Thibaut spreekt zijn gedrag niet goed, maar vindt het echter niet zo netjes dat de makers van ‘Boer zkt Vrouw’ enkele belangrijke fragmenten wegknipten. “Kijk, ik wil niet goedpraten wat ik heb gedaan. Maar dat ik Veerle als ’n baksteen heb laten vallen, klopt niet helemaal. Na het bewuste telefoontje waarin ik ’n einde heb gemaakt aan onze relatie, hebben we elkaar wel degelijk nog gezien en gesproken. Ik heb dat ook tegen An gezegd, terwijl de camera’s draaiden, maar dat stuk hebben ze niet op tv getoond. Die hele uitzending… Dat was zo pijnlijk voor mij om te zien. Ik kreeg achteraf zelfs mijn vrienden en familie over mij heen. Gelukkig heeft Veerle een sms naar mijn familie gestuurd om uit te leggen hoe het écht gegaan is”, klinkt het.

Initiatief lag bij Veerle

Ook Veerle nuanceert de feiten een beetje, al geeft ze aan dat het initiatief wel van haar moest komen. “Het klopt dat Thibaut de eerste dagen nadat hij het had uitgemaakt niks heeft laten weten. Hij dacht dat hij mij daarmee hielp, maar dat was niet zo. Enige tijd daarna heeft Thibaut zich wel herpakt en mij gesteund in mijn verwerking. Ik heb wel zelf initiatief moeten nemen om face-to-face een gesprek met hem te kunnen hebben. Ik ben in een emotionele en kwade bui naar zijn huis gereden. Maar sindsdien gaan wij op een normale, respectvolle manier met elkaar om”, reageert ze.

Steun

Ze is echter niet te spreken over de haatberichten en het geweld waarmee Thibaut te maken krijgt. “Dat is heel erg, en ’t heeft geen enkele zin. Het is ’n ontzettend zware periode voor Thibaut, ik probeer hem nu te steunen waar ik kan. Zoals hij mij heeft gesteund na onze pijnlijke breuk”, aldus Veerle.

Geen kwaad opzet

VTM beweert dat ze de realiteit niet verdraaid hebben. “Wij hebben nooit de intentie gehad om onze deelnemers in een kwaad daglicht stellen, integendeel. Maar het is effectief zo dat Thibaut zelf niet van plan was Veerle face-to-face te spreken. Pas nadat de opname vastlag, hebben ze mekaar ontmoet. Op initiatief van Veerle, die in een kwade en impulsieve bui naar Thibaut toe is gegaan omdat ze vond dat ze een persoonlijke uitleg verdiende en Thibaut niet van plan was naar haar te gaan. Voor Veerle was het belangrijk om hem eerst onder vier ogen te kunnen spreken zonder camera’s, zodat haar eerste kwaadheid voorbij was en het gesprek er tijdens de opname net gemoedelijker aan toe zou kunnen gaan”, klinkt het.

