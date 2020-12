Als er één thema vaak voorkomt in de liedjes van K3, dan is het wel de liefde.

In ‘Dag Allemaal’ praat het olijke trio openhartig over hun liefdesleven. Zo ook Marthe, die haar vriend Sinerjey tijdens (of dankzij) de coronaperiode op korte tijd veel beter heeft leren kennen.

“Omdat we altijd met z’n tweetjes waren, zijn we veel sneller als koppel gegroeid dan in normale tijden”, laat ze weten aan het weekblad.

“Dan moeten de frustraties er al eens uit”

“Je zit heel dicht opeen in je bubbel. We leerden sneller elkaars leuke kantjes kennen, en dan wil je elkaar opeten. Maar je ontdekt natuurlijk ook de minder aangename dingen, en dan moeten de frustraties er al eens uit. (lacht) Maar dat lukt en we zijn vooral enorm naar elkaar toe gegroeid”, besluit ze.

