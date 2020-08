Belgian Red Flame Tessa Wullaert was vanavond de letterzetter van dienst in ‘Het Rad’. Daarin vertelde ze een leuke anekdote over een doorschijnende jurk.

Kersverse RSC Anderlecht-speelster Tessa Wullaert won maar liefst drie keer de Gouden Schoen. Bij een van die edities kreeg de 27-jarige topvoetbalster een jurk die net iets te doorschijnend was. “Omdat ik vaak in het buitenland ben, werd mijn kleed voor de ‘Gouden Schoen’ vanop afstand geregeld. Dat zag er op foto mooi uit, maar toen ik het aandeed, zag ik dat het doorschijnend was. Iedereen kon mijn lingerie dus zien. Gelukkig hadden ze daar nog andere lingerie, dus werd het opgelost. Ik heb de jurk uiteindelijk gewoon gedragen”, vertelt ze.

‘Het Rad’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 21.20u op VIER.

Vermoedelijk gaat het om deze jurk:

Het bericht Tessa Wullaert verklapt gênant moment: “Iedereen kon mijn lingerie zien” (video) verscheen eerst op Metro.