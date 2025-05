‘Temptatoin’-Pommeline daagt Instagram uit met pikante lingeriefoto’s: “Wat een lichaam!”

Pommeline Tillière heeft geen excuus nodig om sexy foto’s te delen.

De dame, die velen nog kennen van haar deelname aan ‘Temptation’-Island, pakte voor haar 31ste verjaardag al uit met lingeriefoto’s.

Deze keer lijkt er echter geen directe aanleiding te zijn. “It’s my camera so I think I can claim this one 👀📷”, schrijft ze zelf bij het fotoalbum. Haar fans? Die vinden het allemaal helemaal prima!

“Wat een lichaam!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Je hebt mooie tattoos”, besluit een laatste volger nog vol overtuiging. Kijk zelf even en druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede beeld te zien.