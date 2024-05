‘Temptation’-Pommeline viert 30ste verjaardag in opvallende outfit: “Zelfs zo zie je er stralend uit!” (foto’s)

Pommeline Tillière krijgt heel wat positieve reacties op een opmerkelijke outfit die ze droeg naar aanleiding van haar verjaardag. “Wat een leuke shoot!”, klinkt het onder meer.

Vandaag, 2 mei, is Pommeline Tillière op tram 3 gestapt. Een mijlpaal én dus een extra reden om te vieren. Dat deed de bekende tattoo-artieste met een artistieke fotoshoot waarop ze een excentrieke outfit draagt: een korte, zwarte, doorzichtige jurk en zelfs een sluier. “Rip twenties, gone but not forgotten”, schrijft ze erbij.

Felicitaties en complimenten

Haar volgers feliciteren haar massaal met haar verjaardag en steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat een leuke shoot!”, “Knapperd”, “Zelfs in het zwart op uw verjaardag zie je er stralend uit”, “Schoonheid”, en “Gefeliciteerd en wat een mooie foto’s zijn dit zeg”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram