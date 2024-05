‘Onherkenbare’ Dua Lipa zorgt voor ophef met sensuele plaatjes: “Wat is dit?!” (foto’s)

Op Instagram is er enig ophef ontstaan over beelden die Dua Lipa gedeeld heeft.

Met een fenomenale 88.5 miljoen volgers op de teller doet de zangeres het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat toont ze dan ook nieuw beeldmateriaal aan haar trouwe fans. Dat was recent niet anders, toen Dua Lipa onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

Zo zien we een ‘blonde’ Dua Lipa op sensuele wijze poseren. Je zou kunnen denken dat dergelijke beelden wel in de smaak zouden vallen bij haar vele volgers, maar toch zien we bijzonder veel negatieve commentaren bij de posts.

“Wat is dit?!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. En die zijn op z’n zachtst gezegd verdeeld. “Wat is dit?”, vraagt iemand zich luidop af. “Ik dacht even dat het Britney Spears was”, gaat het verder. “Dua, wat is hier gebeurd?”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar waar velen het zo moeilijk mee hebben. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes van Dua Lipa te zien.