‘Temptation’-Pommeline toont hoe haar lichaam veranderd is: “Laat dat zomerlijf maar komen!” (foto)

Pommeline Tillière heeft de afgelopen tijd stevig gewerkt aan haar lichaam. Ze deelde een voor-en-na-foto op Instagram.

In de winterperiode durven we al weleens wat minder te presteren als het over het onderhouden van ons lichaam gaat. Niets mis mee, maar met de zomer in aantocht willen velen hun beste beentje voorzetten om er tijdens de zonnige maanden zo goed mogelijk uit te zien.

Mooie evolutie

Ook Pommeline Tillière heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd. Ze deed specifieke work-outs om er weer een stuk fitter uit te zien. Met succes! De 29-jarige tattoo-artieste postte op Instagram een voor-en-na-foto waaruit blijkt dat ze een stuk minder vetpercentage heeft. Rond haar middel vermagerde ze inmiddels maar liefst 4 centimeter. “Laat dat zomerlichaam maar komen!”, is ze terecht fier op haar prestatie.

Foto: Instagram