‘Temptation’-Pommeline pakt uit met sensueel plaatje: “Sexy én deftig!”

Met zo’n 373.000 volgers op Instagram, doet Pommeline Tillière het ginds lang niet slecht.

En dan drukken we ons uiteraard zacht uit. Geregeld pakt Pommeline, die velen nog kennen van haar deelname aan ‘Temptation Island’, dan ook uit met gloednieuw beeldmateriaal. Zo deelde ze recent onderstaande foto. Daarop zien we de dame op sensuele wijze poseren. “Hoe een vrouw er ook uitziet; als ze zelfverzekerd is, is ze sexy…”, plaatst ze bij het prentje.

“Sexy én deftig!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Sexy én deftig”, klinkt het. “Ik kan niet stoppen met staren”, gaat het verder. “Je ziet er top uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!