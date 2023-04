‘Temptation’-Pommeline laat weinig aan de verbeelding over: “Mooi!” (foto)

Pommeline Tillière, die velen nog kennen van haar deelname aan tv-programma ‘Temptation Island’, weet op Instagram weer velen te verbazen.

‘Temptation’-Pommeline poseert wel vaker voor de lens van fotograaf Michel Keppens. Dat is ook nu niet anders, zo blijkt uit een pikante foto die de fotograaf op zijn Instagram-pagina deelt. Daarop zien we de dame op sensuele wijze het beste van zichzelf geven. “Sorry voor de censuur”, voegt Keppens nog toe. Al was censureren, gezien het strenge ’tepelbeleid’ van Instagram, in dit geval helaas nodig.

“Mooi!”

Toch zijn fans meer dan blij met wat ze te zien krijgen. “Mooi”, klinkt het. “Knap”, gaat het verder. “Ik vind dit geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.