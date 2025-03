‘Temptation’-Pommeline heeft opvallende manier om haar vriend te overtuigen om te helpen (video)

Hilarisch filmpje van Pommeline Tillière, die een efficiënte manier heeft gevonden om haar vriend aan het werk te zetten.

In het filmpje vraagt Pommeline aan haar vriend Cirio of hij mee wil helpen schoonmaken. In eerste instantie maakt hij duidelijk dat hij bezig is, maar wanneer de 30-jarige tattoo-artieste – die we vooral kennen uit ‘Temptation Island 2017’ – haar kamerjas opent, schiet hij meteen in gang.

Hilariteit

Pommeline deelde de reel op Instagram, waar heel wat volgers in een deuk liggen van het lachen. “Hahaha de max!”, “Wij willen meer van die filmpjes”, en “Zalig”, wordt er gelachen in de reacties.

