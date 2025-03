Gunther D steekt draak met zwangere Olga Leyers: “Haar buik is dikker dan de mijne” (foto)

Gunther D heeft een foto gedeeld waarop het buikje van Olga Leyers goed te zien is. Zijn commentaar met een knipoog kon uiteraard niet ontbreken…

Olga Leyers en Gunther D presenteren op Studio Brussel samen het programma ‘Gunther D & Olga L’. Gunther D postte onlangs een kiekje waarop ze met hun tweetjes in de studio vertoeven. Daarop is het buikje van Olga Leyers, die inmiddels hoogzwanger is van haar eerste kindje, te bewonderen. “‘T is gebeurd! Haar buik is dikker dan de mijne”, knipoogt Gunther bij het plaatje.

Mooier dan Gunther

Hun volgers kunnen de humor wel appreciëren. “Een grandioos succes toegewenst aan deze mama in wording. Alle goeds, nu en in de toekomst, lieve Olga en Giancarlo”, en “En toch blijft ze mooier”, lezen we in de reacties. “Proficiat, Gunther en Olga!”, grapt nog een laatste volger.

Foto: Instagram