Nu Angela en Christian uit ‘Temptation Island’ geen koppel meer zijn, geloven heel wat mensen dat verleider Sam er voor iets tussen zou zitten. Angela en Sam konden het immers erg goed met elkaar vinden tijdens het verleidingsavontuur…

Woensdag maakten Angela en Christian bekend dat ze uit elkaar zijn. Dat nieuws kwam als een totale verrassing, want de twee hielden zich tijdens ‘Temptation Island’ netjes aan de regels en vlogen elkaar bij het weerzien in de armen.

Meningsverschillen

De opnames dateren echter al van meer dan een half jaar geleden, en in tussentijd hebben Angela en Christian ingezien dat ze te veel meningsverschillen hebben. “Ik wil jullie via deze weg laten weten dat Chris en ik recent hebben besloten om elk onze eigen weg op te gaan. We hadden al een jaar wat moeilijkheden in onze relatie. Onze mening over huwen was daar één van. (…) We hebben geen ruzie, we wensen elkaar nog steeds het allerbeste toe, maar we hebben besloten om even afstand van elkaar te nemen om dit beter een plaats te kunnen geven”, schreef Angela op Instagram.

Vriendschappelijk

Heel wat ‘Temptation’-fans denken echter dat er meer aan de hand is. Ze vermoeden dat Angela iets heeft met verleider Sam, een 23-jarige car wrapper uit Lommel. Vooralsnog lijkt daar niets van aan te zijn, zo vertelde ze vlak voor de breuk met Christian aan Grazia, al gaf ze wel toe dat ze elkaar dagelijks horen. “Sam en ik zijn echt goede maatjes en we spreken elkaar bijna dagelijks. Maar op tv kwam alles veel romantischer over dan het werkelijk was. Geen van de verleiders was echt mijn type. Ik kijk niet alleen naar het uiterlijk of innerlijk, maar naar het totaalplaatje, en er zat voor mij niemand bij die dat had. Sam is echt een heel leuke jongen, maar zelfs als ik niet met Chris was geweest, zou ik geen relatie met hem starten, het was puur vriendschappelijk”, klinkt het.

