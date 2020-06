De National Guard van Alaska heeft de bekende bus uit de film en het boek ‘Into the Wild’ uit de wildernis verwijderd. De dienst vond het te gevaarlijk om het voertuig er nog langer te laten staan. De bus staat in een gebied zonder telefoonontvangst, met snel veranderende weer en rivieren die plots kunnen aanzwellen. Vorig jaar nog liet een vrouw uit Wit-Rusland daar het leven.

De desolate natuur van Alaska telt een attractie minder. In het midden van de natuur stond al sinds 1961 een grote bus die bekend werd nadat de Amerikaan Christopher McCandless er naartoe trok en daar stierf van ondervoeding. Zijn dagboek werd later in boekvorm gegoten en verfilmd onder de titel ‘Into the Wild’ en werd een culthit. Een spijtig gevolg is dat veel mensen het iconische voertuig wilde bezoeken, maar daarbij ook soms hun eigen leven riskeerden. De National Guard van Alaska heeft de bus nu verwijderd.

Levensgevaarlijke omstandigheden

De bus stond in een verlaten deel van de wildernis. De telefoonontvangst is er beperkt of onbestaande en het weer kan er heel snel omslaan. Bovendien lopen er rivieren door het gebieden waarvan het niveau van het water plots kan stijgen. Daardoor kwamen bezoekers vaak in de nood. Eerder dit jaar moesten vijf Italiaanse toeristen uit het gebied gered worden en in 2019 liet een Wit-Russische vrouw er het leven.

In een persbericht laat de National Guard weten dat ze een helikopter gebruikt hebben om de bus uit het gebied te verwijderen. Daarbij werd ook gezorgd dat een koffer met spullen die dierbaar zijn voor de familie McCandless intact bleef. Wat er in de koffer zit, werd niet vrijgegeven. De ordedienst bewaart de bus voorlopig op een geheime locatie tot beslist wordt wat ermee moet gebeuren.

Bekijk hieronder de trailer van de film van regisseur Sean Penn. De bekroonde soundtrack is van de hand van Eddie Vedder, frontman van de rockgroep Pearl Jam.

