Voor zij die helemaal bedolven zijn onder het coronanieuws: het telefoongesprek tussen Kanye West en Taylor Swift is uitgelekt. Je weet wel, het belletje waarin Kanye toestemming aan Taylor zou hebben gevraagd om haar een bitch te noemen. Niet kort na het uitlekken reageerde Kim Kardashian op de video.

Het was even stil aan de kant van Taylor Swift, maar we hoeven niet langer te wachten. De zangeres heeft ook gereageerd op het hele gebeuren.

Dat Taylor Swift niet heel erg in de smaak valt bij Kanye weten we al langer dan vandaag. Het nummer ‘Famous’ van Kanye benadrukte dat nog eens, waar we de tekst “I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous” konden horen.



Waar eerst nog werd beweerd dat Taylor op de hoogte was van deze niet al te aardige tekst, bewees het uitgelekte telefoongesprek wel iets anders.

Hashtags vliegen in het rond

Sinds het uitlekken van het telefoongesprek laten Taylor-fans massaal van zich horen. Ze spreken hun ongenoegen uit over de leugens die Kim en Kanye hebben verspreid. De hashtags #KanyeWestIsOverParty, #KanyeIsOverParty en #TaylorToldTheTruth zijn zelfs trending op Twitter.

Na de reactie van Kim Kardashian, was het alleen nog wachten op weer een tegenreactie van Taylor Swift, die er nu gekomen is. Ze reageerde via haar Instagram Stories op alle ophef en riep alle fans op om zich te focussen op wat er echt toe doet. In haar Stories zegt ze: “Instead of answering those who are asking how I feel about the video footage that leaked, proving that I was telling the truth the whole time about that call (you know, the one that was illegally recorded, that somebody edited and manipulated in order to frame me and put me, my family and fans through hell for 4 years)…SWIPE UP to see what really matters.”

Ze deelde vervolgens een link waar fans geld konden doneren aan de World Health Organization en het voedselprogramma Feed America.

