Tatyana Beloy straalt in zomerse outfit: “Prachtvrouw!” (foto’s)

Presentatrice en actrice Tatyana Beloy heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld. “Je straalt, Tatyana!”, klinkt het in de reacties.

Tatyana geniet nog even van een welverdiende vakantie met haar gezin in Senegal. De 39-jarige ‘Gent-West’-actrice postte op Instagram een compilatie van de meest memorabele momenten van haar trip. Zo zien we haar in bikini genieten van de zon, maakt ze een gezellige boottocht en knuffelt ze haar partner met een brede glimlach. “Dagen met een gouden randje”, glundert ze bij de kiekjes.

Prachtvrouw

Haar 77.000 volgers bewonderen haar en gunnen haar alle geluk. “Mooie foto’s”, “Je straalt, Tatyana!” en “Een prachtvrouw ben jij!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram