Metejoor openhartig over relatie met Celine Van Ouytsel: “Nu ga ik iets raars zeggen…”

Metejoor praat in een interview open en eerlijk over de begindagen van zijn relatie met Celine Van Ouytsel. “Het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen. Terwijl het niet eens zo lang is”, klinkt het.

In september maakten Metejoor en Celine Van Ouytsel bekend dat ze een koppel vormen. De 34-jarige zanger voelde bij de eerste kennismaking dat de 29-jarige ex-Miss België goed bij hem zou passen, zo legt hij uit in Dag Allemaal. “Ik zag hoe zij met andere mensen omgaat, heel respectvol, warm en empathisch. Dat is authentiek. En nu ga ik iets raars zeggen, het gekke is dat zij dat ook zegt: soms, als ik haar bezig zie, zie ik mezelf. We lijken zo hard op elkaar. Ik heb eindelijk iemand gevonden die het ook tof vindt om positief in het leven te staan, die me daarin steunt en respect heeft voor mij. Celine is een grappige, slimme en sterke vrouw. Dat geeft veel rust. En we kunnen goed communiceren, da’s zalig”, aldus Metejoor, oftewel Joris Van Rossem.

Op de koffie

Toch heeft Metejoor alles uit de kast moeten halen om haar te leren kennen. “We zagen elkaar weleens, en ik heb zeker honderd keer gezegd: ‘We moeten echt snel eens een koffie gaan drinken, ik denk dat het goed zou klikken’. (…) Ik meende het nochtans. Maar zij stond ook in het leven met het idee: ik moet geen man meer hebben. Tot we toch eens afgesproken hebben en we verliefd werden. En nu lijkt het alsof we elkaar al jaren kennen. Terwijl het niet eens zo lang is”, besluit hij.

