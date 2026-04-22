Elisabet uit ‘De Mol’ neemt noodgedwongen rust: “Inclusief mijn sexy steunkousen” (foto’s)

Elisabet Haesevoets moet het een tijdje rustiger aan doen. Daarom paste ze haar vakantieplannen aan…

Soms is rust gewoon even noodzakelijk. Dat ondervond Elisabet Haesevoets onlangs, toen ze voelde dat haar lichaam tegensputterde. De 40-jarige esthetisch arts – die we vooral kennen als saboteur in ‘De Mol 2019’ – gooide daarom op het laatste moment haar vakantieplannen volledig om.

Steunkousen

Ze legt uit dat dat dringend nodig was en dat ze zelfs een tijdje “sexy steunkousen” moet dragen. “De afgelopen weken zagen er anders uit dan verwacht. Plannen moesten last minute veranderen, tempo naar beneden, luisteren naar mijn lichaam… en ja, inclusief mijn sexy steunkousen. Michael, bedankt om zo goed voor mij te zorgen, zodat ik mijn rust kon nemen”, schrijft ze op Instagram bij enkele vakantiefoto’s.

Steun

Haar 35.000 volgers steken haar een hart onder de riem. “Heel veel liefs daar! Je ziet er fantastisch uit, zelfs met sexy kousen”, “Naar je lichaam luisteren is niet altijd makkelijk, maar wel de enige weg vooruit!”, en “Jij bent mooi, zelfs met die kousen!”, klinkt het onder meer in de reacties.

