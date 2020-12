Tatiana, die begin dit jaar in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Lothar, is niet langer vrijgezel. Dat kondigde ze trots aan op Instagram.

Wie ‘Blind Getrouwd’ dit jaar gevolgd heeft, herinnert zich zeker Tati en Lothar nog. Het klikte aanvankelijk goed tussen hen, maar al snel werd duidelijk dat een echte relatie er voor hen niet in zat. Vooral Tati twijfelde enorm hard tijdens hun huwelijk. “Ik heb alle dagen gevochten met mijn emoties. Sorry als ik een keer ongeïnteresseerd overkwam”, vertelde ze hem tijdens het beslissingsmoment.

Onvoorwaardelijke steun

Intussen heeft de 29-jarige non-foodverantwoordelijke dan toch haar prins op het witte paard gevonden. Op Instagram deelde ze een foto van hun tweetjes en legt ze uit hoe ze elkaar gevonden hebben. “Derde keer, goede keer. We werden opnieuw aangetrokken tot elkaar, net zoals de sterkste magneten die je je kan inbeelden. Net zoals yin en yang. We vonden elkaar opnieuw op een moment dat je me het hardst nodig had. Je vond me tijdens je zoektocht naar onvoorwaardelijke steun. Na enkele maanden was ik niet de enige die steun verleende. Je steunde mij ook, net zoals ik jou steunde. Wederzijdse steun hield ons op de been. Nu zijn we allebei klaar voor een nieuwe start in het leven en om ons eigen verhaal te maken. Een verhaal waarin familie, liefde en steun centraal staan. We wensen jullie allemaal een zalig Kerstmis en een gelukkig 2021! Hoste en Tati”, klinkt het.

Het bericht Tatiana uit ‘Blind Getrouwd’ heeft dan toch de liefde gevonden (foto) verscheen eerst op Metro.