Tanja Dexters is met deze hotpants helemaal klaar voor de zomer: “Droomvrouw!” (foto)

Op Instagram weet Tanja Dexters haar fans weer te verbazen.

Met zo’n 82.800 volgers doet Tanja Dexters het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons weer behoorlijk zacht uit. Geregeld pakt de dame dan ook uit met nieuwe beelden. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. “De zomer komt eraan 💙”, voegt ze toe aan het beeld. Daarop zien we Tanja poseren in hotpants en kort bovenstukje.

“Droomvrouw!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Droomvrouw”, klinkt het. “Wow, sexy”, gaat het verder. “Het zou tijd worden”, reageert een laatste volger nog op de beschrijving die Tanja bij het plaatje geeft. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.