Na enkele stille jaren heeft Paul Van Haver, die in 2009 doorbrak onder de naam Stromae, afgelopen weekend in het Franse dagblad Libération bekendgemaakt dat er mogelijk een nieuwe plaat in de pijplijn zit.

Het laatste album van de Brusselaar dateert al uit 2013, met ‘Racine Carrée’. Daarop prijkten onder meer de monsterhits ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’. Om zijn werk te promoten trok hij de wereld rond.

In 2015 stopte de tournee abrupt, nadat de zanger slecht reageerde op een malariamedicijn en in een burn-out belandde. Daarna verdween de zanger uit de schijnwerpers en focuste hij zich onder andere op z’n modelabel Mosaert, dat onlangs een nieuwe collectie op de markt bracht.

In Libération onthult Stromae nu dat hij «nooit gestopt is met muziek maken». «Ik doe het elke dag, ik werk met en voor anderen… Er komt wel eens een album uit, maar ik heb niet echt een datum.»

‘Défiler’

Het jongste wapenfeit van de nu 35-jarige Stromae is het lied ‘Défiler’, dat hij in april 2018 op de wereld losliet. Drie jaar eerder had hij de single ‘Quand c’est?’ gedropt. In 2018 was hij ook nog te horen op de single ‘La Pluie’ (‘De Regen’) van de Franse rapper OrelSan, en te zien in de clip ervan.

Nog in 2018 maakte Stromae in een interview met Studio Brussel bekend dat hij een uitstap wou maken in de wereld van de animatiefilm. Hij onthulde dat hij dolgraag een langspeelfilm voor kinderen zou willen uitbrengen. Die plannen zijn zover bekend nog niet concreet gemaakt.

Het bericht Stromae komt weer boven water en hint naar nieuw album verscheen eerst op Metro.