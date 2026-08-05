Perez Hilton veroorzaakt politiebezoek na TikTok-video (video)

Een TikTok-video van Perez Hilton leidde onverwacht tot een politie-interventie bij zijn woning in Miami.

Perez Hilton, bekend als Amerikaanse beroemdhedenblogger, zorgde onlangs voor opschudding toen de lokale politie op bezoek kwam bij zijn huis in Miami. Dit gebeurde nadat hij live ging op TikTok met een video die blijkbaar zorgen baarde bij omstanders.

In de video was Hilton te zien terwijl hij thuis was, maar iets aan de beelden deed mensen twijfelen over zijn veiligheid of welzijn. Hierdoor werden hulpdiensten gealarmeerd die ter plaatse kwamen om de situatie te controleren.

Verwarring en bezorgdheid op sociale media

De gebeurtenis leidde tot veel reacties op sociale media, vooral op TikTok en Instagram, waar fans en volgers zich afvroegen wat er precies aan de hand was. Sommigen waren bezorgd, anderen vonden het een opvallende situatie die aantoont hoe snel een livestream onverwachte gevolgen kan hebben.

Deze situatie benadrukt ook de invloed van sociale media op de perceptie van gebeurtenissen in het dagelijks leven. Een simpele video kan snel tot een ketenreactie leiden, met onverwachte tussenkomsten van politie en andere hulpdiensten.

Perez Hilton zelf reageerde later geruststellend aan zijn volgers dat alles in orde was en dat er geen reden tot paniek was. De politie bevestigde eveneens dat het om een routinecontrole ging en dat Hilton ongedeerd was.