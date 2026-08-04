Vlaamse sterren stralen met liefde en vakantieplezier: verrassende vakantiekiekjes (foto’s)

Bekende Vlamingen maken volop gebruik van de zomer om te ontspannen, met liefdevolle momenten en speciale avonturen die op social media opvallen.

De zomer is hét seizoen waarop Vlaamse celebrities even gas terugnemen en genieten van hun welverdiende rust. Dit jaar delen ze op Instagram en TikTok volop unieke en warme beelden van hun vakanties, verspreid over zonovergoten stranden en bijzondere avonturen.

Vakantie met een extra sprankel: verlovingen en babygeluk

Sommige sterren maken van hun vakantie een extra bijzondere periode door liefdesnieuws te delen. Zo straalt er een nieuwe verloving op het vlak van Vlaamse showbizz, en zijn er ook enthousiaste berichten over babygeluk die fans ontroeren. Deze intieme momenten zorgen voor een persoonlijke touch in het doorgaans drukke leven van bekende Vlamingen.

Anderen genieten gewoon van het avontuur, zoals een Vlaamse BV die zich eens waagde aan het besturen van een cockpit. Dat onverwachte beeld zorgt voor vrolijke reacties en toont dat er zelfs in vakantietijd ruimte is voor verrassingen en plezier.

Niet alleen in het buitenland, maar ook aan onze eigen Belgische kust valt er heel wat te beleven. De kustlijn wordt deze zomer weer opgefleurd door de aanwezigheid van bekende gezichten, die daar met vrienden en familie genieten van zon, zee en strand.

De sociale media staan dan ook vol met foto’s en video’s van deze ontspannen momenten, die vaak een spontane en frisse kant van de BV’s laten zien. Fans reageren enthousiast en voelen zich even mee op vakantie dankzij deze persoonlijke inkijkjes.