Ellie Goulding poseert ontbloot in bad in het romantische hotel in Florence

Ellie Goulding heeft een gewaagde nieuwe foto van zichzelf gedeeld waarop ze ontbloot in bad poseert.

De zangeres, die in maart samen met haar vriend Beau Minniear (29) haar dochter Iris verwelkomde, plaatste de foto om haar nieuwe, romantische nummer over haar partner te promoten.

De 39-jarige artieste straalt van geluk terwijl ze ontspant in de luxueuze badkamer van het Four Seasons Hotel in Florence. Bij de foto is een fragment van haar nieuwe single te horen.

Het nummer gaat over het romantische verblijf van het koppel in het hotel in Florence, waar de duurste suites tot 5.575 pond per nacht kosten. Daar begonnen ze hun relatie.

Ze zingt: “Daydreaming, faint feelings, f** around at the Four Seasons. I think that I might be falling in love with you.”*

En verder: “Love how you look next to me. Yeah, I swear I’ll stay here forever with you. Let’s stay up all night. Make it last for a lifetime. I don’t usually trust guys like you. But right now, I don’t care.”

Ellie werd vorig jaar in juli voor het eerst romantisch gelinkt aan Beau. In september 2025 maakten ze hun relatie officieel.

In september brengt Ellie I Know Too Much uit, haar zesde studioalbum. Daarmee maakt ze na lange tijd haar comeback in de muziekwereld.

Het album telt tien nummers, waaronder Black Prada Dress, dat ze vorige maand voor het eerst live bracht tijdens Radio 1’s Big Weekend 2026.

De zangeres omschreef de plaat eerder als een “scheidingsalbum” en bevestigde dat ze daarin haar breuk met kunsthandelaar Caspar Jopling verwerkt. Samen hebben ze een vijfjarige zoon, Arthur.

Ze vertelde: “Toen ik met mijn ex-man trouwde, dacht ik dat het voor het leven was. Dat gevoel zal nooit verdwijnen en zal altijd een deel van mij blijven. Sommige nummers waren nodig om die periode in mijn leven te erkennen en er met respect op terug te kijken…”