De rechtbank van Gent heeft vandaag de stalkingzaak Julie Van den Steen behandeld. Het VTM-gezicht werd in 2019 het slachtoffer van stalkers, die haar wagen beschadigden en een boodschap dat ze zou sterven naar verschillende nieuwsredacties stuurden. Het ging echter om twee losstaande gevallen. De twee beklaagden riskeren een celstraf van drie tot zes maanden, met uitstel of opschorting.

Julie Van den Steen (28) was de voorbije weken prominent aanwezig op het scherm als jurylid in ‘The Masker Singer’. Ze raakt bekend als radiopresantatrice bij MNM, onder meer als sidekick van Peter Van de Veire.

Nog geen week nadat ze bekendmaakte dat ze gestopt was bij MNM werd haar auto op een nacht in de prak geslagen. Dezelfde dag ontvingen krantenredacties een bericht dat ze niet lang meer te leven had, vergezeld met foto’s die door haar raam werden genomen. Vreemd genoeg waren de twee feiten niet aan elkaar gelinkt.

Donderdagmiddag moesten ze beiden verschijnen voor de Gentse rechtbank. Van den Steen was zelf niet aanwezig. Haar advocate verklaarde dat Van den Steen een trauma opliep aan deze feiten en daardoor ook twee maanden niet kon werken. Daarom werd ook een schadevergoeding gevraagd.

Meisje verstuurde mail

Het meisje dat de e-mails verstuurde, gaf in tranen alles toe en zei berouw te hebben.

“Enkele jaren geleden pleegde een vriendin van mij zelfmoord. Ze had mij een noodkreet gegeven, maar ik heb die niet willen aanhoren. Ik ben mij schuldig blijven voelen over haar dood. Toen Julie in de media zei dat ze het moeilijk had, herkende ik het verhaal van mijn vriendin. Dat was op de dag dat ze enkele jaren geleden zelfmoord pleegde. Door die e-mails naar de kranten te versturen, wou ik haar tonen dat ze niet alleen was. Het was nooit mijn bedoeling om haar te belagen, ik wou net tonen dat er mensen voor haar waren.”

De procureur vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro, met probatieuitstel. “De voorbije periode is hard geweest voor haar en ze heeft zoveel spijt en schaamte voor wat ze gedaan heeft”, riposteerde haar advocate. “Ze studeert nog en heeft nog een heel leven voor haar. Gun haar die kans mevrouw de rechter.”

Misnoegde huisbaas vernietigde wagen

De man die haar auto in de prak sloeg moest ook voor de rechter verschijnen. De procureur vroeg voor de man een celstraf van drie maanden celstraf met uitstel en een boete van 800 euro. Zijn advocaat Frank Scheerlinck vroeg een opschorting van straf. “Mevrouw Van den Steen en haar toenmalige vriend gebruikten in die periode meermaals de privéparking van mijn cliënt, die een zakenman in Gent is. Hij heeft ze daar meermaals over aangesproken, maar plots is zijn potje overgekookt en heeft hij dat gedaan.”

Kort na de feiten ging de man een gesprek aan met Van den Steen en haar vriend. “Mijn cliënt heeft daarop 7.000 euro schadevergoeding betaald. We moeten beide zaken los van elkaar zien. Mijn cliënt heeft haar nooit willen beklagen en dit is geen geval van stalking.” Daarop nam de man zelf het woord. “Ik was volledig over mijn theewater en ik beloof dit nooit meer te doen. Sorry, nogmaals sorry.”

Op 10 december valt er vonnis.

