De meest recente foto’s van Kim Kardashian laten weinig aan de verbeelding over. De realityster is net 40 geworden en dat vierde ze op haar privé-eiland in een sexy zwempak en bijhorende sensuele fotoshoot. “Ontmoet me hier…”, plaatste ze bij haar Instagram-post.

Dat dat niet bij iedereen in goede aarde viel, dat bewezen de commentaren. “Er zijn mensen aan het sterven van de honger, Kim”, zo liet iemand weten. “We kunnen je niet ontmoeten, want moest je het nog niet doorhebben: er is een pandemie aan de gang.”

Expliciete close-up

Ook de tweede foto in de Instagram-reeks bleek voer voor discussie en zorgde voor enige verwarring bij Kardashians volgers. “Probeer je je WAP te tonen in die tweede foto?”, vroeg iemand zich af, waarbij WAP nogal een denigrerende afkorting blijkt te zijn voor haar kruis.

Foto: Instagram Kim Kardashian