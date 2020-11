Christophe Ramont, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Nick, is niet meer samen met zijn vriend Carl. Dat laat hij weten op Instagram.

In het voorjaar van 2020 zagen we hoe Christophe Ramont in het huwelijksbootje stapte met Nick Laenen. Het klikte erg goed tussen de twee, maar uiteindelijk kozen ze ervoor om niet getrouwd te blijven.

Liefde toch gevonden

Niet lang na het ‘Blind Getrouwd’-avontuur vond de 38-jarige Gentenaar alsnog de liefde bij Carl. “Via een gemeenschappelijke vriendin werd ik voorgesteld aan een man met wie het meteen bijzonder goed klikte. Een hart kan in duizend stukken liggen, er is altijd iemand die het gelijmd krijgt. En dat bleek dus het geval. Iemand die corona én ‘Blind Getrouwd’ kan doorstaan”, vertelde hij er eerder over.

Gebroken hart

Nu blijkt dat ook hun sprookje uit is, zo legt hij uit op Instagram. “Helaas, Carl en ik hebben recent beslist een streep te trekken onder onze relatie. We hebben het allemaal al meegemaakt: elkaar doodgraag zien, maar beseffen dat het niet zal lukken om als partners verder door het leven te gaan. We gaan met een gebroken hart maar wel als vrienden uit elkaar. In dit verhaal draagt niemand schuld, we hebben ons best gedaan en meer kan je niet verlangen. Er is geen derde in het spel voor wie het zich zou afvragen. Alsof een nieuw lief zelfs maar een optie is, een kat aanschaffen lijkt op dit moment waarschijnlijker”, schrijft hij.

Stuurloos

Christophe is Carl erg dankbaar voor de vele mooie momenten. “Ik ben Carl eeuwige dankbaarheid verschuldigd. Hij kwam als een stralende zon in mijn leven op een moment dat ik enkel donkere wolken zag. En hij is die zon ook altijd gebleven voor mij. Ondanks een context die – zeker voor hem – niet eenvoudig was: het hele ‘Blind Getrouwd’-avontuur moeten meemaken als het nieuw lief en smijt daar nog eens een pandemie bovenop. Op zeer korte termijn slaagde hij er echter in om mijn ankerpunt te worden, mijn herkenningspunt, mijn kompas, mijn steun en toeverlaat. Daarom voelt het vandaag ook zo stuurloos”, klinkt het.

Vanaf zaterdag zijn Christophe en Carl nog samen te zien in het programma ‘Up to date’ via VTM GO.

Het bericht Christophe uit ‘Blind Getrouwd’ niet langer samen met vriend: “Geen derde in het spel” verscheen eerst op Metro.