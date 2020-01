De Britse actrice Sienna Miller heeft toegegeven dat ze nog vaak droomt over Jude Law. Ze was in het verleden zeven jaar samen met hem tot hij haar bedroog.

Sienna Miller heeft in een interview meegegeven dat ze vaak vreemde dromen heeft over haar ex Jude Law (47). De 38-jarige actrice, die momenteel te zien is in de actiethriller ‘21 Bridges’, was van 2003 tot 2006 en van 2009 tot 2011 samen met de acteur uit onder meer ‘Closer’ en ‘The Holiday’. “We hadden een heel speciale relatie, Jude en ik. Ik droom nog geregeld van Jude. Romantische dromen, ja. Soms zelfs méér dan dat. Als ik dan wakker word en besef dat het maar een droom was, voel ik soms teleurstelling. Maar dat zal wel bij veel vrouwen het geval zijn, zeker? Jude is een heel knappe man. Hij behoort tot het verleden. Wij kunnen nooit nog een koppel zijn. We zijn gewoon niet voor mekaar gemaakt”, lezen we in TV Familie.

Sienna zette een punt achter hun relatie toen ze ontdekte dat Jude haar had bedrogen met de nanny van de kinderen uit z’n huwelijk met actrice Sadie Frost.

Vrijgezel

De knappe actrice heeft een dochter, Marlowe (7), met acteur Tom Sturridge. De twee vormden een koppel tussen 2011 en 2015. Momenteel is Sienna vrijgezel.

Sienna Miller en Jude Law toen ze nog samen waren:

