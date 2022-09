Shania Twain poseert halfnaakt: “Ik voel me goed in mijn vel!” (foto/video)

Leuk nieuws voor de fans van Shania Twain!

De ‘Man! I feel Like A Woman’-zangeres bracht vorige week na 5 jaar namelijk een gloednieuwe single met bijhorende videoclip uit. ‘Waking Up Dreaming’ is de titel van Shania’s nieuwste. En voor de promotie van het nummer besloot de 57-jarige zangeres om halfnaakt te poseren.

“Dit is een statement over me goed in mijn vel voelen!”

Met een cowboyhoed op haar hoofd poseert Shania Twain voor de lens van de camera. “Ik heb die foto zelf gestyled. Beha uit, shirt uit en het shirt om mijn middel binden”, aldus de dame aan The Sun. “Dit is een statement over me goed in mijn vel voelen”, vult ze nog aan. Haar fans zijn alvast zeer lovend. “Prachtige foto”, klinkt het meermaals. En ook het nieuwe nummer én de bijhorende clip vallen duidelijk in de smaak. Hoog tijd om wat beeldmateriaal te delen, denken we dan! Kijk maar: