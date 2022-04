SERIES. ‘This Is Going to Hurt’ geeft hilarische blik op kraamafdeling: «We geven de realiteit weer in al haar absurde brutaliteit»

Adam (Ben Whishaw) droomt van een carrière als verloskundige en werkt al even op de kraamafdeling van een Britse kliniek. De werkomstandigheden daar (lange uren, weinig slaap, financiële druk, geen ruimte voor fouten) beginnen echter op hem te wegen. Zijn reactie: donkere humor, recht in de camera. Welkom in de wondere wereld van ‘This Is Going to Hurt’. En het is allemaal gebaseerd op feiten, zegt Adam Kay, voormalige dokter en het brein achter de serie.

Adam Kay: «Ik heb me gebaseerd op mijn eigen dagboeken maar die heb ik vervolgens wel gedramatiseerd. De serie is geen onemanshow van zeven afleveringen. We schetsen een portret van die hele wereld, met ook de mensen die boven me werkten als de mensen die ik onder mijn hoede had. En ik was heel blij dat de producenten bij de BBC me voor de rest alle vrijheid gaven. Ik heb niets moeten afzwakken of veranderen. Ze hebben me aangemoedigd om de realiteit in al haar absurde brutaliteit weer te geven. Ik heb er enkel voor gezorgd dat ik de identiteit van mijn patiënten van toen genoeg verborgen hield. Ik had geen zin om in de gevangenis te vliegen. En ook de mensen uit mijn privéleven zijn niet zoals je ze in de serie ziet. Ik wou graag dat ze met me zouden blijven praten.» (lacht)

Had je het gevoel dat je een bepaalde verantwoordelijkheid had?

«Ik wou in elk geval dat de anderhalf miljoen mensen die voor de NHS [de Britse gezondheidsdienst, nvdr.] werken zouden vinden dat ik hun job eerlijk afbeeld. En ik zou graag hebben dat het publiek door de serie met andere ogen naar professionele zorgverleners kijkt. Ik weet nog heel goed dat ik een jaar lang elke dag op de dienst was, en elke keer werkte ik twee of drie uur langer dan voorzien omdat er niet genoeg dokters waren. En elke week, telkens opnieuw, was er iemand die me de huid vol schold omdat ze hadden moeten wachten. Het is zo gemakkelijk om te vergeten dat de mensen die voor je zorgen ook maar mensen zijn.»

Hoe ben jij erbij betrokken geraakt, Ben?

Ben Whishaw: «De producenten stuurden me het script van de eerste aflevering, en ik was meteen diep onder de indruk. De authenticiteit spatte ervan af. Het mag dan gebaseerd zijn op echte ervaringen, het is nog een heel ander paar mouwen om het zo precies en expressief op papier te krijgen. Adam en ik hebben elkaar dan ontmoet en met een lekker glas wijn van gedachten gewisseld. Ik weet nog dat hij me toen zei dat hij de serie zag als een liefdesbrief aan de NHS. En dat klonk me als muziek in de oren. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken.»

Adam Kay: «We tonen het systeem met al zijn tekortkomingen en personages met al hun tekortkomingen. Ik denk niet dat we het personage van Adam zo positief mogelijk voorstellen omdat hij toevallig op mij is gebaseerd.»

Hoe bereid je je voor om zo’n rol te spelen? Je wil tenslotte de indruk wekken dat je weet waar je mee bezig bent.

Ben Whishaw: «We hebben een paar lessen gekregen over hoe je een kind ter wereld moet brengen. Het was met namaaklichaamsdelen en meer dan een namiddag was het niet, maar dat was wel heel leerrijk en nuttig. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we een weekje zouden meelopen met echte verloskundigen in een ziekenhuis. Maar dat plan is in het water gevallen door de lockdown. We konden ook een beroep doen op drie briljante dokters die er altijd bij waren tijdens de opnames. De andere acteurs bleken trouwens een pak handiger dan ik bij die medische ingrepen.» (lacht)

Adam, heb je lang moeten zoeken naar de juiste toon? Dat evenwicht tussen humor en drama?

Adam Kay: «Die toon was cruciaal. Als je de NHS waarachtig wil weergeven, kan je niet 100% komisch of 100% dramatisch zijn. Soms slaat het van het ene moment op het andere compleet om, en zo gaat het er ook aan toe op een kraamafdeling. Er gebeurt iets hilarisch en meteen daarna iets vreselijks. De grote uitdaging was om die extreme mix erin te krijgen en toch realistisch over te komen.»

This is Going to Hurt *****

De coronacrisis heeft nog eens extra in de verf gezet hoeveel respect en bewondering we verschuldigd zijn aan de vrouwen en mannen die onze ziekenhuizen overeind houden. Maar hun job is uiteraard al veel langer een helse opgave. Vraag dat maar aan Adam Kay, die zeven jaar lang als dokter op een kraamafdeling werkte tot hij na een traumatische ervaring besliste om het als schrijver te proberen. Die pijnlijke kant van het vak zit absoluut ook in de serie ‘This Is Going to Hurt’, die Kays ervaringen omkneedt tot fictie. De wetenschap dat elke beslissing het verschil kan maken tussen leven of dood, de onmenselijke uren, de tol op het privéleven, we krijgen het allemaal te zien. Maar wat de reeks compleet onweerstaanbaar maakt, is de gitzwarte en gortdroge humor waarmee Kay het allemaal vertelt. Dit is lachen om niet te moeten huilen, en hoofdacteur Ben Whishaw vindt feilloos het perfecte evenwicht tussen de twee. ‘This Is Going to Hurt’ verdient een even luide ovatie als de gezondheidswerkers tijdens de lockdown.

‘This Is Going to Hurt’ is vanaf 13 april te zien op BBC First.

