Britney Spears is opnieuw in verwachting: «Als het een tweeling is, word ik gek!»

De Amerikaanse zangeres Britney Spears en haar verloofde zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws vanuit medialand! Britney Spears is zwanger van haar derde kindje. Ze heeft al twee zonen uit een vorige relatie – Sean Preston Federline (16) en Jayden Federline (15) – maar deze keer is haar verloofde Sam Asghari (28) de vader.

Paparazzi ontwijken

De 40-jarige ‘Oops!… I Did It Again’-zangeres deelde het fantastische nieuws op Instagram. «Dus… ik heb een zwangerschapstest gedaan… En we krijgen een baby! Als het een tweeling is, word ik gek. Ik zal dus niet zo vaak meer buiten komen om aan de paparazzi te ontkomen…», klinkt het.

Blijdschap

Haar volgers zijn uiteraard erg blij met het nieuws. «Oh mijn God, proficiat!», «Zo leuk zeg! Gefeliciteerd!», en «Wat een leuke verrassing!», is de algemene teneur.

Voogdijschap

Britney en Sam vormen een koppel sinds 2016. Sinds vorig jaar is het stel verloofd. De bekende zangeres liet zich de afgelopen jaren kritisch uit over haar vader, onder wiens voogdijschap ze sinds 2008 staat. Zo betreurde ze het feit dat ze zelf maar weinig persoonlijke beslissingen kon nemen. Vorig jaar werd de voogdijschap echter ingetrokken.

Lees ook

Britney Spears deelt naaktfoto’s met fans op Instagram



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/britney-spears-opnieuw-verwachting-als-het-een-tweeling-word-ik-gek