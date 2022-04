Fabrizio uit ‘De Bachelor’ niet te spreken over opmerking van Margaux: «Dat kwetste me!» (video)

De sfeer is niet optimaal tijdens de thuisdate met Margaux. Fabrizio neemt het haar immers kwalijk dat ze bedenkelijke zaken over hem gezegd zou hebben.

Nog vier kandidates maken kans op een liefdesavontuur met Fabrizio Tzinaridis. De afgelopen weken vochten ze die strijd uit in Griekenland, maar nu komen ze terug naar hun thuisland om elkaar nog beter te leren kennen.

Benen opendoen

Intussen kreeg Fabrizio echter te horen dat Margaux gezegd zou hebben dat «de eerste die haar benen opendoet in de finale staat». Tijdens hun thuisdate sprak hij haar daarover aan. «Ik hoor van alle dames iets anders. Dan praat ik over uitspraken die mij opnieuw in dat hokje duwen van player. Om eerlijk te zijn kwetste me dat om dat van u te moeten horen. Er zou gezegd zijn dat degene die tijdens de romantische dates het eerst haar benen opendoet, waarschijnlijk in de finale zou staan», klinkt het.

Geen zin

De 21-jarige communicatiestudente nuanceert de uitspraken echter. «Dat is gezegd geweest, maar door meerdere personen. En op die manier zou ik het ook nooit verwoorden», beweert ze. Toch is Fabrizio niet helemaal overtuigd. «Ik vat dat op als dat ik mij zou baseren op wie er met mij naar bed gaat om mee te nemen naar de finale. Ik heb geen zin om mij te verantwoorden voor dingen die nog niet gebeurd zijn en als daar nu insinuaties van worden gemaakt, van ‘ah, die zit in de finale, want die heb ik geneukt’… Komaan hé. Zo komt het wel bij mij binnen», zucht hij.

Niet verwacht

Margaux voelt zich bedrogen door de andere kandidates. «Ik voelde me verraden door mijn vriendinnen in de villa. Er werd een stempel op mijn hoofd geplakt als zou ik dit, dit en dit gezegd hebben. We hadden wel verwacht dat er geroddeld zou worden, maar ik had gewoon niet verwacht dat dat in mijn schoenen geschoven zou worden terwijl er continu over gebabbeld wordt», reageert ze voor de camera.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.40u te bekijken op Play4.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/fabrizio-uit-de-bachelor-niet-te-spreken-over-opmerking-van-margaux-dat-kwetste-me-video