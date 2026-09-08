Joke van de Velde deelt opvallende foto vanuit bad: “Niet mis, Joke!”

Joke van de Velde heeft een geestige foto gedeeld met haar volgers.

Joke van de Velde weet wat genieten is en dat bewijst ze nog maar eens met een originele foto. Zo zien we de 46-jarige ex-Miss België op Instagram in bad liggen, omringd door een leger badeendjes. “Do not disturb. Tenzij je kunt kwaken”, knipoogt ze erbij.

Knap

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Ola, niet mis Joke, zo knap!”, “Prachtige foto!”, “Super, Joke!” en “Leuke foto” zijn slechts een greep uit de reacties.

Foto: Instagram